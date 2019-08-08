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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 августа
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08 августа 2019 года 15:05

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 августа

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8 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3135,52 (+22,18) руб./грамм; на серебро - 35,64 (+0,44) руб./грамм; на платину - 1794,54 (+7,29) руб./грамм; на палладий - 2965,07 (-25,53) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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