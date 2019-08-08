ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 августа в размере 65,1299 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 65,1299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,67 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,71 пункта (0,812%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2696,69 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44837,233 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 328,159 млрд руб., или на...

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осковская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Электрощит-Стройсистема" серии БО-П01 объемом 150 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00427-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00427-R-001P. Он... Он... читать дальше

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"А7 Агро" 15 августа начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-03 на 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8,25% годовых. Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии... Как сообщалось, компания утвердила два выпуска коммерческих облигаций серии... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 49,52% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BRENT_PRT_C-S-12m-001Р-120R номинальным объемом 300 млн рублей на сумму около 146 млн рублей, говорится в сообщении банка. Облигации размещались по цене 98,5% от номинала. Цена одной... Облигации размещались по цене 98,5% от номинала. Цена одной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 8 августа подтвердило рейтинг ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) ("МРСК Северо-Запада") на уровне "АА+(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2255 руб. Минимальный курс юаня составил 9,209 руб., максимальный - 9,2508... Минимальный курс юаня составил 9,209 руб., максимальный - 9,2508... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги под влиянием "бычьего" настроя на фоне отскока мировых фондовых площадок и нефти. Индекс РТС закрепился выше знакового рубежа в 1300 пунктов. Индекс МосБиржи в ходе торгов пробивал отметку в 2707 пунктов. Азиатские рынки акций... Азиатские рынки акций... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают повышаться в четверг после того, как рынок опустился до минимума почти за год, на ослаблении обеспокоенности инвесторов возможным спадом в мировой экономике, сообщает Dow Jones. Кроме того, позитивом стали новости о том, что представители Саудовской... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, и призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской нацвалюты. "Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному... читать дальше

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Российские "дочки" Raiffeisen Bank International (RBI) в первом полугодии 2019 года увеличили прибыль после налогообложения на 6,9% - до 254 млн евро по сравнению с 237 млн евро прибыли годом ранее, следует из презентации RBI. Прибыль до налогообложения выросла в январе-июне... читать дальше

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Правительство РФ сегодня на заседании приняло решение дополнительно выделить из бюджета 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в Сибири, говорится в сообщении Минприроды. Заявка в 5,98 млрд рублей сформирована с учётом предложений МЧС, Минобороны, Минфина, а также... Заявка в 5,98 млрд рублей сформирована с учётом предложений МЧС, Минобороны, Минфина, а также... читать дальше

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Совокупная рыночная стоимость интернет-компаний Китая, акции которых обращаются на биржах, составляла на конец июня 9,75 трлн юаней ($1,41 трлн), сократившись за три месяца на 4,3%, сообщила Китайская академия информационных и коммуникационных технологий. Доля компаний... Доля компаний... читать дальше

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Компания Siemens Healthineers AG достигла соглашения о приобретении американской Corindus Vascular Robotics Inc., специализирующейся на производстве медицинских роботов, за $1,1 млрд. По условиям соглашения, Siemens Healthineers заплатит по $4,28 за каждую акцию Corindus, что на... читать дальше

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Завершение ряда крупных сделок может помочь группе ВТБ выполнить план по прибыли на 2019 год, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции. ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2019 год по МСФО на уровне около 200 млрд рублей, несмотря на результаты... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2018 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,03 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,03 руб.,... читать дальше

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