08 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 июля по 03 августа
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июнь 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июля
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2019
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08 августа 2019 года 09:59
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Evraz по МСФО сократилась на 70%, или в 3,3 раза, до $344 млн против $1,145 млрд годом ранее.
Показатель EBITDA в январе-июне т.г. снизился по сравнению с 1-м полугодием 2018 года на 22,2% - до $1,482 млрд, что оказалось на... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:51
В ходе сегодняшних азиатских торгов юань вырос после того как Народный банк Китая установил ежедневный справочный курс валюты на более сильном уровне, чем ожидалось.
Евро по состоянию на 9:40 мск стоил $1,1207 против $1,1199 на закрытие прошлой... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:49
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальной отметке с 2008 года.
Японский индекс Nikkei 225... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:43
Evraz в июле подписал соглашение о продаже своей американской "дочки" EVRAZ Stratcor Inc. "третьей стороне", говорится в отчете группы.
Сделка, как ожидается, состоится в сентябре. Evraz не назвал сумму сделки, отметив лишь, что не ожидает ее существенного влияния на... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:35
Объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты.
Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3% - до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 августа составили по Российской Федерации 2727,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,9 млрд руб.
На... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:14
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 г. на... читать дальше
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08 августа 2019 года 09:02
Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже закрылись в плюсе.
Индекс Dow Jones Industrial Average 7 августа снизился на 22,45 пункта (0,09%) и составил... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:54
Правительство Японии приняло решение об отмене ограничений на поставки Южной Корее некоторых видов высокотехнологичной продукции, введенные в июле, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.
"После тщательного изучения... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:42
Россия в I полугодии 2019 года увеличила экспорт аффинированного палладия на 7%, до 45,6 тонн (1,47 млн тройских унций), следует из материалов, предоставленных Пробирной палатой России.
Экспорт аффинированной платины в I полугодии 2019 года упал на 2%, до 11,56 тонн...
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08 августа 2019 года 08:33
Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения до минимальных отметок с начала января накануне.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $1,7 (3,02%) - до $57,92 за баррель. На... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75010,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1418,85 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 августа 2019 года 08:24
Мадридский суд согласился с требованием прокуратуры начать расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана в связи с приобретением разработчика мобильных игр и других сервисов Zed Group, сообщает агентство Bloomberg.
По мнению специального отдела... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:12
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торговой сессии в среду, поддержку рынку оказало ослабление опасений, связанных с торговым конфликтом США и Китая.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,24% и... читать дальше
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08 августа 2019 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 72,8914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,16 коп.
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