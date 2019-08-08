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08 августа 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8914 руб.
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8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 72,8914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,16 коп.
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В ходе сегодняшних азиатских торгов юань вырос после того как Народный банк Китая установил ежедневный справочный курс валюты на более сильном уровне, чем ожидалось. Евро по состоянию на 9:40 мск стоил $1,1207 против $1,1199 на закрытие прошлой... читать дальше
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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальной отметке с 2008 года. Японский индекс Nikkei 225... читать дальше
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Правительство Японии приняло решение об отмене ограничений на поставки Южной Корее некоторых видов высокотехнологичной продукции, введенные в июле, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга. "После тщательного изучения... читать дальше
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