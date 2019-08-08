ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,0932 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 65,0932 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,98 коп.

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Evraz по МСФО сократилась на 70%, или в 3,3 раза, до $344 млн против $1,145 млрд годом ранее. Показатель EBITDA в январе-июне т.г. снизился по сравнению с 1-м полугодием 2018 года на 22,2% - до $1,482 млрд, что оказалось на... Показатель EBITDA в январе-июне т.г. снизился по сравнению с 1-м полугодием 2018 года на 22,2% - до $1,482 млрд, что оказалось на... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов юань вырос после того как Народный банк Китая установил ежедневный справочный курс валюты на более сильном уровне, чем ожидалось. Евро по состоянию на 9:40 мск стоил $1,1207 против $1,1199 на закрытие прошлой... Евро по состоянию на 9:40 мск стоил $1,1207 против $1,1199 на закрытие прошлой... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на то, что Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальной отметке с 2008 года. Японский индекс Nikkei 225... Японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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Evraz в июле подписал соглашение о продаже своей американской "дочки" EVRAZ Stratcor Inc. "третьей стороне", говорится в отчете группы. Сделка, как ожидается, состоится в сентябре. Evraz не назвал сумму сделки, отметив лишь, что не ожидает ее существенного влияния на... Сделка, как ожидается, состоится в сентябре. Evraz не назвал сумму сделки, отметив лишь, что не ожидает ее существенного влияния на... читать дальше

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Объем китайского экспорта в июле 2019 года вырос, несмотря на ожидаемое снижение, а сокращение импорта оказалось менее резким, чем ожидали эксперты. Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3% - до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного... Экспорт в долларовом выражении увеличился на 3,3% - до $221,53 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 августа составили по Российской Федерации 2727,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2507,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд руб. из бюджета до 2025 г. на... читать дальше

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Фондовые рынки США, резко снижавшиеся в ходе торгов в среду, под конец сессии восстановились, а индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite даже закрылись в плюсе. Индекс Dow Jones Industrial Average 7 августа снизился на 22,45 пункта (0,09%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average 7 августа снизился на 22,45 пункта (0,09%) и составил... читать дальше

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Правительство Японии приняло решение об отмене ограничений на поставки Южной Корее некоторых видов высокотехнологичной продукции, введенные в июле, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга. "После тщательного изучения... "После тщательного изучения... читать дальше

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Россия в I полугодии 2019 года увеличила экспорт аффинированного палладия на 7%, до 45,6 тонн (1,47 млн тройских унций), следует из материалов, предоставленных Пробирной палатой России. Экспорт аффинированной платины в I полугодии 2019 года упал на 2%, до 11,56 тонн... Экспорт аффинированной платины в I полугодии 2019 года упал на 2%, до 11,56 тонн...

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Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в четверг после падения до минимальных отметок с начала января накануне. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $1,7 (3,02%) - до $57,92 за баррель. На... Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск подорожали на $1,7 (3,02%) - до $57,92 за баррель. На... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75010,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1418,85 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Мадридский суд согласился с требованием прокуратуры начать расследование в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана в связи с приобретением разработчика мобильных игр и других сервисов Zed Group, сообщает агентство Bloomberg. По мнению специального отдела... По мнению специального отдела... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торговой сессии в среду, поддержку рынку оказало ослабление опасений, связанных с торговым конфликтом США и Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,24% и... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,24% и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 72,8914 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,16 коп.

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