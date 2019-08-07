Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2046 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2046 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1804 руб., максимальный - 9,2605 руб. Было заключено 173 сделки. Объем торгов составил 448,19 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2561 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.