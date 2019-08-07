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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 26 июля по 2 августа на 2385 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4437 тыс. баррелей
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07 августа 2019 года 17:32
Запасы нефти в США выросли за период с 26 июля по 2 августа на 2385 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4437 тыс. баррелей
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7 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2385 тыс. баррелей - до 438,93 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4437 тыс. баррелей и составили 235,172 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1529 тыс. баррелей, достигнув 137,451 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 450 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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