Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,1839 руб.

7 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1839 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,9425 руб., максимальный - 65,6875 руб. Было заключено 13458 сделок. Объем торгов составил 58230,99 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,5275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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