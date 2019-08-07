.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 августа составил 65,0932 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле инфляция ускорилась до 0,2%
В июле потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой инфляции в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,6%, как и ожидали аналитики
 
Минэкономразвития ждет в августе дефляцию
Дефляция в РФ в августе может составить 0-0,2% при ускорении удешевления плодоовощной продукции, говорится в опубликованном мониторинге Минэкономразвития. Это будет означать замедление годовой инфляции в августе до 4,4-4,5% с 4,6% в июле. "В...
 
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн
Объем серых зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей. В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате. При этом в статистическом ведомстве "Известиям" заявили, что это наименьший...
 
Новые санкции не помешают ЦБ РФ снизить ставку в сентябре - Morgan Stanley
Новые санкции, введенные правительством США в отношении России, не помешают Центробанку России продолжить снижение ключевой ставки, считает экономист Morgan Stanley по РФ Алина Слюсарчук. Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам Слюсарчук,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

07 августа 2019 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 7 августа составил 65,0932 руб.

 0  
7 августа. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,0932 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 1098 пунктов.

Минимальная цена 65,0275 руб., максимальная - 65,2 руб. Было заключено 4259 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 27222 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,08 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
07 августа 2019 года 20:05
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 7 августа снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,37 пункта (0,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,98 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 августа выросла на 0,10% и составила 44509,074 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44509,074 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,469 млрд руб., или на...
.
07 августа 2019 года 19:41
ГК "ПИК" приобрела по оферте 48,5% выпуска облигаций БО-07 на 7,3 млрд рублей
ПАО "Группа компаний ПИК" в рамках оферты приобрело 7 млн 281,536 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 48,5%...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,1231 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1971 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1231 руб.

Минимальный курс евро составил 72,64 руб.,...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,2943 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2943 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2046 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2046 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1804 руб., максимальный - 9,2605...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС - на 0,7%
Российский фондовый рынок, открывшийся вблизи уровней закрытия предыдущих торгов, завершил среду снижением

Европейские рынки акций демонстрировали мажорный настрой на ослаблении тревог вокруг торгового конфликта США и Китая.

Фондовые индексы АТР завершили день...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:51
Российские евробондов заметно подорожали на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду заметно выросли на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после нескольких дней падения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:44
В 2018 году выручка букмекеров в РФ выросла в разы
В 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу., букмекерские компании в разы нарастили выручку Оборот пяти крупнейших компаний этого сектора, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", достиг 110 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2017 годом (59...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:42
"РЕСО-Лизинг" выкупил по оферте весь выпуск облигаций БО-02 на 2 млрд рублей
ООО "РЕСО-Лизинг" в рамках оферты выкупило 2 млн облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила выпуск в полном...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:38
В РФ одним из первых РФ приступил к сборут винограда холдинг "Ариант"
АО "Агрофирма "Южная" (входит в холдинг "Ариант") одним из первых РФ приступило к уборке урожая винограда, сообщила агрофирма.

Как отмечается в сообщении, мягкая зима и не очень жаркое лето позволяют делать оптимистичные прогнозы - в планах холдинга собрать в этом году...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:19
В этом году качество пшеницы в России выше прошлогоднего - Центр оценки качества зерна
В текущем году качество пшеницы в России выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (структура Россельхознадзора).

По данным на 5 августа, Центр обследовал 13,1 млн тонн зерна, в том числе 12,1 млн тонн пшеницы...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:12
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций АО "Архитектура Финансов" на 50 млн рублей
Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций АО "Архитектура Финансов" серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-84836-H-001P от 2 августа 2019...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 18:05
ЦБ согласовал кандидатуру Юргенса на должность президента ВСС на новый срок - источник
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) о согласии на избрание действующего президента союза Игоря Юргенса на новый срок, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

Он...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 17:55
Пакистан приостанавливает двустороннюю торговлю с Индией
Власти Пакистана объявили о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей, говорится в заявлении, распространенном Комитетом национальной безопасности Пакистана.

Кроме того, Исламабад решил перевести дипломатические...    читать дальше
.
07 августа 2019 года 17:51
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "ПР-Лизинг" на 400 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ПР-Лизинг" (Уфа) серии 001Р-03 на 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00371-R-001P.

Выпуск будет...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.