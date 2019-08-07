07 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 июля по 02 августа
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07 августа 2019 года 20:05
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,37 пункта (0,312%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,98 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
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07 августа 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44509,074 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,469 млрд руб., или на...
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07 августа 2019 года 19:41
ПАО "Группа компаний ПИК" в рамках оферты приобрело 7 млн 281,536 тыс. облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 48,5%... читать дальше
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07 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1971 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1231 руб.
Минимальный курс евро составил 72,64 руб.,... читать дальше
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07 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2943 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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07 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 224 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2046 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1804 руб., максимальный - 9,2605... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок, открывшийся вблизи уровней закрытия предыдущих торгов, завершил среду снижением
Европейские рынки акций демонстрировали мажорный настрой на ослаблении тревог вокруг торгового конфликта США и Китая.
Фондовые индексы АТР завершили день... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:51
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду заметно выросли на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы после нескольких дней падения. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:44
В 2018 году, когда в России проходил Чемпионат мира по футболу., букмекерские компании в разы нарастили выручку Оборот пяти крупнейших компаний этого сектора, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", достиг 110 млрд рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2017 годом (59... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:42
ООО "РЕСО-Лизинг" в рамках оферты выкупило 2 млн облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила выпуск в полном... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:38
АО "Агрофирма "Южная" (входит в холдинг "Ариант") одним из первых РФ приступило к уборке урожая винограда, сообщила агрофирма.
Как отмечается в сообщении, мягкая зима и не очень жаркое лето позволяют делать оптимистичные прогнозы - в планах холдинга собрать в этом году... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:19
В текущем году качество пшеницы в России выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (структура Россельхознадзора).
По данным на 5 августа, Центр обследовал 13,1 млн тонн зерна, в том числе 12,1 млн тонн пшеницы... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:12
Национальный расчетный депозитарий (НРД) зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций АО "Архитектура Финансов" серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4CDE-01-84836-H-001P от 2 августа 2019... читать дальше
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07 августа 2019 года 18:05
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) о согласии на избрание действующего президента союза Игоря Юргенса на новый срок, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.
Он... читать дальше
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07 августа 2019 года 17:55
Власти Пакистана объявили о приостановке двусторонней торговли с Индией и о пересмотре ряда двусторонних договоренностей, говорится в заявлении, распространенном Комитетом национальной безопасности Пакистана.
Кроме того, Исламабад решил перевести дипломатические... читать дальше
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07 августа 2019 года 17:51
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ПР-Лизинг" (Уфа) серии 001Р-03 на 400 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00371-R-001P.
Выпуск будет... читать дальше
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