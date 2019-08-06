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06 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,1522 руб.

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6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1522 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,985 руб., максимальный - 65,28 руб. Было заключено 11002 сделки. Объем торгов составил 47354,62 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,0725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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