Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9854 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5862 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9854 руб.

Минимальный курс евро составил 72,735 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было заключено 3328 сделок. Объем торгов составил 13737,16 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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