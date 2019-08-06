Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 339,5 млрд руб.

6 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня выросло до 339,5 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 34,19 пункта (1,291%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2683,35 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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ООО "РЕСО-Лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П-06 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых. Техразмещение выпуска предварительно запланировано на... Техразмещение выпуска предварительно запланировано на... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил пять выпусков инвестиционных облигаций на сумму около 4,3 млрд рублей, а именно: 54,08% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GAZP_ASN_PRT-36m-001Р-107R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 811,3 млн рублей, 52,04% выпуска... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 30987,170 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,342 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 962 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1722 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3282 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9194 руб. Минимальный курс евро составил 72,6125 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,6125 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,227 руб. Минимальный курс юаня составил 9,21 руб., максимальный - 9,2687... Минимальный курс юаня составил 9,21 руб., максимальный - 9,2687... читать дальше

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Рынок акций РФ отыграл просадку индексов начала недели, спровоцированную эскалацией торговой войны США-КНР; индекс МосБиржи превысил 2680 пунктов. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги под влиянием "медвежьего" тренда, однако снижение... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги под влиянием "медвежьего" тренда, однако снижение... читать дальше

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Российские "дочки" мировых продовольственных гигантов, значительная часть бизнеса которых приходится на производство кондитерских изделий, в 2018 году нарастили выручку после падения годом ранее, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным... По данным... читать дальше

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США имеют преимущество в торговом споре с Китаем благодаря силе американской экономики по сравнению с китайской, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Китайская экономика рушится. Это уже не та великая держава, которая была 20 лет назад", - сказал Кадлоу в... читать дальше

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ООО "Паулиг Рус" (кофеобжарочный завод финской Paulig в Тверской области) в 2018 году снизило чистую прибыль более чем в два раза, до 40,9 млн рублей с 84,1 млн рублей в 2017 году, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". Предыдущие три года компания увеличивала этот... читать дальше

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) совместно с Банком России планирует разработать среднесрочную программу анализа межсекторальных влияний, связанных с глобальными климатическими изменениями, а также с прогнозом возможных последствий таких изменений в РФ, сообщил... читать дальше

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Крупнейшие компании, работающие на российском рынке прямых продаж, снизили выручку в 2018 году, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРКа", выручка ООО "Эйвон бьюти продактс компани" (Avon) в прошлом году сократилась на 2,5%, до 28,58... По данным "СПАРКа", выручка ООО "Эйвон бьюти продактс компани" (Avon) в прошлом году сократилась на 2,5%, до 28,58... читать дальше

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ООО "Каскад" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 16% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 6 августа. Сбор заявок на облигации прошел 6 августа. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 13... Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 13... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации Альфа-банка серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020501326B002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020501326B002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Бывшие руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США высказали общее мнение о том, что американский ЦБ должен оставаться независимым и свободным от краткосрочного политического давления, ответив на критику президента США Дональда Трампа в адрес регулятора. Все... Все... читать дальше

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