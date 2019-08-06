ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,3732 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 72,3732 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,55 коп.

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы рухнули, давление на рынки оказало обострение торговых противоречий между Вашингтоном и Пекином. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов обвалился на 2,31% и составил 369,43... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов обвалился на 2,31% и составил 369,43... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 72,3732 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 66,55 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 65,0546 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,23 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Объем промышленных заказов в Германии Объем промышленных заказов в Германии ... ...

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ВТБ утвердил параметры выпуска облигаций серий Б-1-38 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения. Выпуск гасится на 364-й день с начала размещения. Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс.... Облигации будут размещаться по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,74 пункта (0,962%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2649,16 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 30788,828 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 369,572 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0407 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1943 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1542 руб., максимальный - 9,26... Минимальный курс юаня составил 9,1542 руб., максимальный - 9,26... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,517 руб. Минимальный курс евро составил 72,1275 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,1275 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в минусе вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью из-за эскалации торгового противостояния США и Китая и на умеренных новых антироссийских санкциях США, не затрагивающих ОФЗ. Новые санкции против России запрещают... Новые санкции против России запрещают... читать дальше

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Темпы снижения общемирового производства алмазов, цены на которые упали с начала года на 2-5%, во 2-м квартале замедлились благодаря росту показателей "АЛРОСА", контролирующей 27% глобальной добычи, отмечает в своем обзоре "ВТБ Капитал". По данным Кимберлийского... По данным Кимберлийского... читать дальше

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Россельхознадзор с 6 августа 2015 года уничтожил 32,19 тыс. тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщили "Интерфаксу" в службе. В частности, в утиль было отправлено 31,1 тыс. тонн продукции... В частности, в утиль было отправлено 31,1 тыс. тонн продукции... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на рисках, что торговый конфликт между США и Китаем не удастся разрешить в ближайшее время, и что это негативно скажется на балансе спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. Октябрьские фьючерсы на... Октябрьские фьючерсы на... читать дальше

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Ростуризм с начала июля исключил из единого федерального реестра туроператоров 69 компаний, крупных среди них нет. Как следует из приказов ведомства, абсолютное большинство туроператоров были исключены в связи с непредставлением сведений о финансовом обеспечении... Как следует из приказов ведомства, абсолютное большинство туроператоров были исключены в связи с непредставлением сведений о финансовом обеспечении... читать дальше

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DIY-ритейлер Leroy Merlin, управляющий магазинами товаров для ремонта и обустройства дома, впервые за 10 лет снизил чистую прибыль в России, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Чистая прибыль ООО "Леруа Мерлен Восток" (операционная структура сети... Чистая прибыль ООО "Леруа Мерлен Восток" (операционная структура сети... читать дальше

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