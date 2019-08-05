Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1943 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1943 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1542 руб., максимальный - 9,26 руб. Было заключено 188 сделок. Объем торгов составил 540,94 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1725 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.