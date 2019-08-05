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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,517 руб.
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05 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,517 руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,517 руб. Минимальный курс евро составил 72,1275 руб., максимальный - 72,945 руб. К этому времени было заключено 7578 сделок. Объем торгов составил 34633,85 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,8675 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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