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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,0273 руб.
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05 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,0273 руб.

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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0273 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,84 руб., максимальный - 65,4575 руб. Было заключено 14904 сделки. Объем торгов составил 66650,83 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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