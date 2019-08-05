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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа
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05 августа 2019 года 15:12

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 августа

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5 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3048,33 (+63,79) руб./грамм; на серебро - 34,48 (+0,82) руб./грамм; на платину - 1782 (+25,84) руб./грамм; на палладий - 2953,27 (+0,01) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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