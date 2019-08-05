ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 65,0546 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 65,0546 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,23 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0273 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,84 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,84 руб.,... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в первом полугодии 2019 года по РСБУ выросла в 2,2 раза, до 1,471 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка ритейлера составила 58,13 млрд рублей по сравнению с 50,2 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла до 17,28 млрд... Выручка ритейлера составила 58,13 млрд рублей по сравнению с 50,2 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла до 17,28 млрд... читать дальше

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Единым кандидатом от Европы на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) выдвинута Кристалина Георгиева. Представительница Болгарии была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного... Представительница Болгарии была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле 2019 года опустился до 53,7 пункта с 55,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с августа 2016... Значение индикатора стало минимальным с августа 2016... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск 5 августа упал на 487,01 пункта (1,84%) и составил 25998... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск 5 августа упал на 487,01 пункта (1,84%) и составил 25998... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "Легенда" серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей до уровня "ruBBB-", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне "ruBB+". Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне "ruBB+". По... По... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-253 на 27 млрд 523,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минэкономразвития предложило разрешить зачеты налоговых обязательств банкротов: засчитывать переплату по налогам и страховым взносам в счет имеющихся долгов по ним. Соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия информации о готовящихся проектах нормативных... читать дальше

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За месяц на новую схему проектного финансирования с привлечением счетов эскроу перешло около 7% российских застройщиков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Сейчас в стройке где-то 123 млн кв.м, которые одновременно строятся. Примерно 30% получили право строить по... "Сейчас в стройке где-то 123 млн кв.м, которые одновременно строятся. Примерно 30% получили право строить по... читать дальше

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Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах, основанный на мнениях 25 экспертов из России и других стран, снизился относительно показателей предыдущего квартала на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года (для него оценки остались прежними), свидетельствует... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,92 пункта (0,633%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2657,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2676,61 (+0,06%) пункта,... читать дальше

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Потребители финансовых услуг в январе-июне 2019 года направили в Банк России на 4,9% меньше жалоб, чем в первом полугодии 2018 года; наибольшее снижение коснулось рынка ОСАГО, где количество претензий упало на 42,7%, говорится в сообщении ЦБ РФ. Согласно данным... Согласно данным... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,18/65,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

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Энергетики компании "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") выявили более 1,1 тыс. хищений электроэнергии на территории Москвы и Московской области в 1-м полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба компании. "В ходе проверок приборов учета электроэнергии у потребителей... "В ходе проверок приборов учета электроэнергии у потребителей... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей КНР и серьезным нарушением. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое... читать дальше

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Второй по величине активов банк Великобритании Barclays Plc в первые шесть месяцев 2019 года направил на выплату бонусов сотрудникам 456 млн фунтов стерлингов по сравнению с 593 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, следует из полугодовой отчетности банка. Банк сократил... читать дальше

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