Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,227 руб.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,227 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,178 руб., максимальный - 9,31 руб. Было заключено 54 сделки. Объем торгов составил 255,25 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1854 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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