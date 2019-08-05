05 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2019
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05 августа 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0273 руб.
Минимальный курс доллара США составил 64,84 руб.,... читать дальше
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05 августа 2019 года 17:26
Чистая прибыль ПАО "Детский мир" в первом полугодии 2019 года по РСБУ выросла в 2,2 раза, до 1,471 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка ритейлера составила 58,13 млрд рублей по сравнению с 50,2 млрд рублей годом ранее. Валовая прибыль выросла до 17,28 млрд... читать дальше
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05 августа 2019 года 17:14
Единым кандидатом от Европы на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) выдвинута Кристалина Георгиева.
Представительница Болгарии была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного... читать дальше
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05 августа 2019 года 17:06
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле 2019 года опустился до 53,7 пункта с 55,1 пункта в апреле, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Значение индикатора стало минимальным с августа 2016... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:47
Американские фондовые индексы резко снижаются в начале торгов в понедельник на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:40 мск 5 августа упал на 487,01 пункта (1,84%) и составил 25998... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:44
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг выпуска облигаций ООО "Легенда" серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей до уровня "ruBBB-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у долгового инструмента действовал рейтинг на уровне "ruBB+".
По... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:40
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-253 на 27 млрд 523,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:37
Минэкономразвития предложило разрешить зачеты налоговых обязательств банкротов: засчитывать переплату по налогам и страховым взносам в счет имеющихся долгов по ним. Соответствующий законопроект опубликован на портале раскрытия информации о готовящихся проектах нормативных... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:25
За месяц на новую схему проектного финансирования с привлечением счетов эскроу перешло около 7% российских застройщиков, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Сейчас в стройке где-то 123 млн кв.м, которые одновременно строятся. Примерно 30% получили право строить по... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:17
Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах, основанный на мнениях 25 экспертов из России и других стран, снизился относительно показателей предыдущего квартала на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года (для него оценки остались прежними), свидетельствует... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,92 пункта (0,633%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2657,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2676,61 (+0,06%) пункта,... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:09
Потребители финансовых услуг в январе-июне 2019 года направили в Банк России на 4,9% меньше жалоб, чем в первом полугодии 2018 года; наибольшее снижение коснулось рынка ОСАГО, где количество претензий упало на 42,7%, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Согласно данным... читать дальше
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05 августа 2019 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,18/65,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...
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05 августа 2019 года 16:01
Энергетики компании "Россети Московский регион" (ПАО "МОЭСК") выявили более 1,1 тыс. хищений электроэнергии на территории Москвы и Московской области в 1-м полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба компании.
"В ходе проверок приборов учета электроэнергии у потребителей... читать дальше
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05 августа 2019 года 15:52
Президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей КНР и серьезным нарушением. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое... читать дальше
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05 августа 2019 года 15:44
Второй по величине активов банк Великобритании Barclays Plc в первые шесть месяцев 2019 года направил на выплату бонусов сотрудникам 456 млн фунтов стерлингов по сравнению с 593 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, следует из полугодовой отчетности банка. Банк сократил... читать дальше
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