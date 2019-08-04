ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 123,50 коп.

4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп.

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. "На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог, которые объединили её от западных рубежей до Дальнего Востока,... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ и российские компании могут удовлетворить свои потребности в заимствованиях на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые американские санкции. "Решения американской стороны о введении дополнительных... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с...

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Россия в июле добывала на 290 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года, приводит слова министра энергетики РФ Александра Новака пресс-служба министерства. По соглашению с ОПЕК+ Россия должна держать добычу нефти на уровне ниже 228 тыс. б/с по сравнению с... По соглашению с ОПЕК+ Россия должна держать добычу нефти на уровне ниже 228 тыс. б/с по сравнению с... читать дальше

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Мировые продажи смартфонов конечным пользователям сократятся на 2,5% по итогам 2019 года - до 1,518 млрд штук по сравнению с 1,556 млрд в 2018 году, прогнозирует исследовательская компания Gartner. Наиболее значительные темпы снижения будут зафиксированы в Японии... Наиболее значительные темпы снижения будут зафиксированы в Японии... читать дальше

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Станция метро "Шереметьевская", оформленная в фарфоровой тематике, откроется на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичной подземки в 2022 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время на... читать дальше

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Япония в июне снизила выпуск медного проката на 7,5% относительно того же месяца прошлого года - до 65,125 тыс. тонн, свидетельствуют предварительные данные Ассоциации меди и латуни страны. Показатель сократился по итогам седьмого месяца подряд. В том числе выпуск для... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин закон о введении денежной компенсации за утрату права собственности на жилое помещение. Закон о внесении изменений в закон "О государственной регистрации недвижимости" был принят Госдумой 25 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019... читать дальше

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Чистый убыток американского производителя алюминиевой продукции Arconic Inc. во втором квартале составил $121 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $120 млн, или 24 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Единовременные... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущая "дачная амнистия" закончила свое действие 1 марта 2019 года. Закон устанавливает... Закон устанавливает... читать дальше

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Производитель молочных продуктов Danone замедлил темпы роста выручки в России, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРКа", выручка ООО "Данон Трейд" в 2018 году увеличилась на 4,4%, до 111,27 млрд рублей. В 2017 году темпы роста... По данным "СПАРКа", выручка ООО "Данон Трейд" в 2018 году увеличилась на 4,4%, до 111,27 млрд рублей. В 2017 году темпы роста... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы РФ на три уровня риска (красный, желтый, зеленый), исходя из их долговой нагрузки. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Закон меняет... Закон меняет... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче редких металлов с 8% до 4,8% и введении понижающего коэффициента при расчете данного налога сроком на 10 лет. Согласно закону, при добыче руд редких... Согласно закону, при добыче руд редких... читать дальше

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США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил в субботу госдеп. В сообщении указывается, что "США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при... В сообщении указывается, что "США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста в Вашингтоне он пояснил, что может быть "существенное увеличение", и... читать дальше

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ООО "Даймлер КАМАЗ Рус" (совместное предприятие ПАО "КАМАЗ" и Daimler) в 2018 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 962,5 млн рублей, что на 29% меньше, чем в предыдущем году, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка предприятия... Выручка предприятия... читать дальше

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