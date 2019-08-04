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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.
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04 августа 2019 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 123,50 коп.
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. "На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог, которые объединили её от западных рубежей до Дальнего Востока,... читать дальше
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Федеральный бюджет РФ и российские компании могут удовлетворить свои потребности в заимствованиях на внутреннем рынке, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, комментируя новые американские санкции. "Решения американской стороны о введении дополнительных... читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с...
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.03 августа 2019 года 15:57
Станция метро "Шереметьевская", оформленная в фарфоровой тематике, откроется на северо-восточном участке Большой кольцевой линии столичной подземки в 2022 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время на... читать дальше
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.03 августа 2019 года 14:43
Президент РФ подписал закон о денежной компенсации для добросовестных покупателей квартир с "криминальным прошлым"
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Чистый убыток американского производителя алюминиевой продукции Arconic Inc. во втором квартале составил $121 млн, или 27 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $120 млн, или 24 цента на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Единовременные... читать дальше
.03 августа 2019 года 13:26
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возобновлении "дачной амнистии" и расширении ее действия. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предыдущая "дачная амнистия" закончила свое действие 1 марта 2019 года. Закон устанавливает... читать дальше
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Производитель молочных продуктов Danone замедлил темпы роста выручки в России, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРКа", выручка ООО "Данон Трейд" в 2018 году увеличилась на 4,4%, до 111,27 млрд рублей. В 2017 году темпы роста... читать дальше
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.03 августа 2019 года 11:27
Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче редких металлов с 8% до 4,8% и введении понижающего коэффициента при расчете данного налога сроком на 10 лет. Согласно закону, при добыче руд редких... читать дальше
.03 августа 2019 года 11:12
США вводят второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил в субботу госдеп. В сообщении указывается, что "США объявляют о втором этапе санкций против России за использование вещества "Новичок" при... читать дальше
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.03 августа 2019 года 10:51
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