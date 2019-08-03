.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
Банки будут отчитываться перед ЦБ о заложенном имуществе
Банк России разрабатывает нормативный акт, согласно которому с 2020 года все банки будут ежемесячно отчитываться перед регулятором о кредитных залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними. Как следует из опубликованного вчера ЦБ проекта...
 
Минэкономразвития обновляет план трансформации делового климата
К 15 августа Минэкономразвития должно завершить согласование актуализованной версии плана "Трансформация делового климата". Подготовленный министерством проект направлен во все заинтересованные госорганы и организации. Как напоминает "Коммерсант",...
 
Более трети интернет-компаний жалуется на нехватку клиентов
Более трети (37%) российских интернет-компаний испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы. Почти столько же (35%) страдают от низкого...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

03 августа 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.

 0  
3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 123,50 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 августа 2019 года 20:19
"УАХМ-Финанс" допустило техдефолт по выплате 2-го купона облигаций 001Р-01 на 55,8 млн рублей
ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") допустило техдефолт по выплате 2-го купона облигаций серии 001Р-01, не выплатив 55,83 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

"Неисполнение обязательств эмитента вызвано техническими причинами", - отмечается в...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 20:05
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 августа снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,52 пункта (1,997%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,9 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 августа снизилась на 1,33% и составила 44649,636 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44649,636 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 601,096 млрд руб., или на...
.
02 августа 2019 года 19:23
Сбербанк разместил 63,4% и 46,7% от двух выпусков инвестоблигаций на сумму около 2 млрд рублей
Сбербанк России разместил 63,4% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-117R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 674,3 млн рублей и 46,72% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-110R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1,4 млрд рублей, говорится в...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0287 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0287 руб.

Минимальный курс евро составил 71,1225 руб.,...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3206 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3206 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2615 руб., максимальный -...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,0033 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0033 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 19:05
Индекс МосБижи упал на 2%, индекс РТС - на 4%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также новых санкций США в отношении России. Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов, обновив минимум с начала...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:48
Производство пищевой продукции в РФ в 1-м полугодии увеличилось на 3,8%
Минсельхоз России отмечает положительную динамику развития пищевой промышленности в первом полугодии 2019 года. По оперативным данным Росстата, производство пищевых продуктов в январе-июне 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросло на 3,8%, напитков – на...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:39
ВТБ разместил 74,9% выпуска облигаций Б-1-31 на 7,5 млрд рублей
анк ВТБ завершил размещение годовых облигаций серии Б-1-31 объемом 10 млрд рублей, реализовав 74,86% выпуск на 7 млрд 486,189 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Размещение займа началось 5 июля. Ставка 1-2-го купонов выпуска установлена на уровне...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:39
Цены на нефть демонстрируют 3-процентный рост
Нефтяные котировки продолжают подъем после резкого падения днем ранее, вызванного планами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Цены "отскочили вверх с ключевых уровней поддержки, подтверждая чрезмерность" снижения в предыдущий день, полагает аналитик...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:24
АКРА подтвердило рейтинг "Ленты" на уровне "A+(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента", а также выпуска облигаций компании серии БО-001Р-02 на уровне "A+(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:16
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
Правительство РФ рассматривает возможность вернуться к ежегодным субсидиям производителям газомоторного транспорта на уровне 5 млрд руб., сообщил в интервью "Авто Mail.ru" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, всего за 2014-2018 годы удалось...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:04
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Каскад" на 300 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Каскад" серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00453-R-001P.

Срок обращения выпуска 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
.
02 августа 2019 года 18:04
Экспорт кондитерских изделий из России в 1-м полугодии вырос на 14%
Российские предприятия кондитерской промышленности в январе-июле 2019 года увеличили поставки продукции за рубеж на 14% по сравнению с показателем за тот же период в прошлом году, до $563 млн, сообщил Минсельхоз (данные без учета поставок в ЕАЭС в...    читать дальше
.
02 августа 2019 года 17:52
Китай в 1-м полугодии снизил производство золота на 7%
В 1-м полугодии 2019 года в Китае снизилось общее производство золота на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 234,95 тонны, сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA).

Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 180,68...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.