ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 64,6423 руб., курс евро - 71,7077 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 71,7077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 123,50 коп.

3 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 64,6423 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 80,83 коп.

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ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") допустило техдефолт по выплате 2-го купона облигаций серии 001Р-01, не выплатив 55,83 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. "Неисполнение обязательств эмитента вызвано техническими причинами", - отмечается в... "Неисполнение обязательств эмитента вызвано техническими причинами", - отмечается в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 54,52 пункта (1,997%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2674,9 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44649,636 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 601,096 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 63,4% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_CDX-42m-001Р-117R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 674,3 млн рублей и 46,72% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-110R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1,4 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14249 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0287 руб. Минимальный курс евро составил 71,1225 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,1225 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3206 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2615 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2615 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0033 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также новых санкций США в отношении России. Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктов, обновив минимум с начала... читать дальше

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Минсельхоз России отмечает положительную динамику развития пищевой промышленности в первом полугодии 2019 года. По оперативным данным Росстата, производство пищевых продуктов в январе-июне 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросло на 3,8%, напитков – на... читать дальше

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анк ВТБ завершил размещение годовых облигаций серии Б-1-31 объемом 10 млрд рублей, реализовав 74,86% выпуск на 7 млрд 486,189 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение займа началось 5 июля. Ставка 1-2-го купонов выпуска установлена на уровне... Размещение займа началось 5 июля. Ставка 1-2-го купонов выпуска установлена на уровне... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают подъем после резкого падения днем ранее, вызванного планами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Цены "отскочили вверх с ключевых уровней поддержки, подтверждая чрезмерность" снижения в предыдущий день, полагает аналитик... Цены "отскочили вверх с ключевых уровней поддержки, подтверждая чрезмерность" снижения в предыдущий день, полагает аналитик... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента", а также выпуска облигаций компании серии БО-001Р-02 на уровне "A+(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению... Кредитный рейтинг компании, по мнению... читать дальше

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Правительство РФ рассматривает возможность вернуться к ежегодным субсидиям производителям газомоторного транспорта на уровне 5 млрд руб., сообщил в интервью "Авто Mail.ru" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, всего за 2014-2018 годы удалось... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Каскад" серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00453-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00453-R-001P. Срок обращения выпуска 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Срок обращения выпуска 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Российские предприятия кондитерской промышленности в январе-июле 2019 года увеличили поставки продукции за рубеж на 14% по сравнению с показателем за тот же период в прошлом году, до $563 млн, сообщил Минсельхоз (данные без учета поставок в ЕАЭС в... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года в Китае снизилось общее производство золота на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 234,95 тонны, сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA). Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 180,68... Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 180,68... читать дальше

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