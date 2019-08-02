Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3206 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 758 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3206 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2615 руб., максимальный - 9,3832 руб. Было заключено 224 сделки. Объем торгов составил 970,57 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,345 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.