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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8773 руб.
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02 августа 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8773 руб.

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2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8773 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,4325 руб., максимальный - 65,39 руб. Была заключена 22891 сделка. Объем торгов составил 105142,13 млн руб., что на 130% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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