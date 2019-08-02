Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,8773 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8773 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,4325 руб., максимальный - 65,39 руб. Была заключена 22891 сделка. Объем торгов составил 105142,13 млн руб., что на 130% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.