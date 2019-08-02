Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

2 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Правительство РФ рассматривает возможность вернуться к ежегодным субсидиям производителям газомоторного транспорта на уровне 5 млрд руб., сообщил в интервью "Авто Mail.ru" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, всего за 2014-2018 годы удалось... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Каскад" серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00453-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00453-R-001P. Срок обращения выпуска 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Срок обращения выпуска 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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Российские предприятия кондитерской промышленности в январе-июле 2019 года увеличили поставки продукции за рубеж на 14% по сравнению с показателем за тот же период в прошлом году, до $563 млн, сообщил Минсельхоз (данные без учета поставок в ЕАЭС в... читать дальше

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В 1-м полугодии 2019 года в Китае снизилось общее производство золота на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 234,95 тонны, сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA). Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 180,68... Производство из внутреннего сырья сократилось на 5%, до 180,68... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Лента", а также выпуска облигаций компании серии БО-001Р-02 на уровне "A+(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению... Кредитный рейтинг компании, по мнению... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в июле увеличился до 98,4 пункта по сравнению с 98,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение индекса потребительского доверия также равнялось 98,4 пункта.... Предварительное значение индекса потребительского доверия также равнялось 98,4 пункта.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,8773 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,4325 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,4325 руб.,... читать дальше

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Чистая прибыль второй по капитализации и выручке нефтяной компании в США Chevron Corp. увеличилась на 26% и составила $4,31 млрд, или $2,27 на акцию, по сравнению с $3,41 млрд, или $1,78 на акцию, за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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ЭБ завершил 2 августа размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К171 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 10% выпуска на 2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере 7,14%... Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере 7,14%... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу на минорной ноте из-за очередного ухудшения торговых отношений между США и КНР, а также на данных с рынка труда. Вечером в четверг президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины в... Вечером в четверг президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В воскресенье, 11 августа, в Японии праздник - День гор. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа 2019 года составил 7 трлн 867 млрд 695,5 млн рублей, что эквивалентно $124,14 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. Месяц назад эти показатели составляли соответственно 3 трлн 762,96 млрд рублей и $59,658... Месяц назад эти показатели составляли соответственно 3 трлн 762,96 млрд рублей и $59,658... читать дальше

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ООО "ПР-Лизинг" (Уфа) утвердило выпуск биржевых облигаций серии 001P-03 на 400 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуск будет размещен на семь лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен на семь лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Облигации размещаются в рамках программы... Облигации размещаются в рамках программы... читать дальше

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Чистая прибыль итальянского производителя спортивных автомобилей Ferrari NV во втором квартале 2019 года увеличилась на 14% - до 184 млн евро, или 0,97 евро в расчете на акцию, по сравнению с 160 млн евро, или 0,85 евро на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 0,3% и составил $55,2 млрд по сравнению с пересмотренным показателем в $55,3 млрд в предшествующий месяц, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали падения на 1,6% - до $54,6 млрд с... читать дальше

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