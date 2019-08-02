02 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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2 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|05.08.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Июль 2019
|06.08.2019
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июнь 2019
|07.08.2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2019
|07.08.2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2019
|07.08.2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2019
|07.08.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 27 июля по 02 августа
|08.08.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 28 июля по 03 августа
|08.08.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июнь 2019
|08.08.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июля
|08.08.2019
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2019
|09.08.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2019
|09.08.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2019
|09.08.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2019
|09.08.2019
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2019
|09.08.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2019
|09.08.2019
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2019
|09.08.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2019
|09.08.2019
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2019
|09.08.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2019
|09.08.2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2019
|09.08.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2019
|09.08.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июнь 2019
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 05.08 по 11.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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Это автоматическое сообщение.
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