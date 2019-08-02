Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,864 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,864 руб.

Минимальный курс евро составил 71,11 руб., максимальный - 72,485 руб. Было заключено 5710 сделок. Объем торгов составил 30625,43 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,39 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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