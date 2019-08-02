Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2451,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1491,7 млрд руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 августа составили по Российской Федерации 2451,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2226,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2601,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2353,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 августа составили 1491,7 млрд руб. против 1425,57377 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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