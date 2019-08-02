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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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02 августа 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Промышленное производство в Италии Июнь 2019
12:00 Изменение цен производителей в еврозоне Июнь 2019
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июнь 2019
12:00 Объемы розничных продаж в Италии Июнь 2019
15:30 Внешнеторговый баланс США Июнь 2019
15:30 Данные с рынка труда США Июль 2019
15:30 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июнь 2019
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Июль 2019
17:00 Объем промышленных заказов в США Июнь 2019

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НОВОСТИ
02 августа 2019 года 12:17
Рост розничных продаж в еврозоне в июне превысил прогнозы почти в 4 раза
В июне 2019 года розничные продажи в выросли относительно мая на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Рост показателя стал рекордным с ноября 2017 года. В годовом сравнении июньские продажи подскочили на 2,6%.

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02 августа 2019 года 12:01
Японский пенсионный фонд в 1-м финквартале зафиксировал доход в размере $2,4 млрд
Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в первом квартале 2020 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 0,2%, или 257 млрд иен ($2,4 млрд), свидетельствуют данные GPIF....    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:53
Южная Корея за свое исключение из списка "белых стран" готовит Японии адекватный ответ
Южная Корея намерена исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями - в ответ на аналогичное решение Токио, заявил сегодня южнокорейский министр финансов Хом Нам Ги.

"Мы продолжим прикладывать усилия для урегулирования...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 2 августа составил 64,6423 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6423 руб. По...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:45
Доллар вырос на 81 копейку
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 80,83 коп. - до 64,6423...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:32
КНР примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США
Правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США, о которых накануне заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:23
Чистая прибыль Allianz во 2-м квартале увеличилась на 13%
Чистая прибыль Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы по рыночной стоимости и объему выручки, во втором квартале 2019 года выросла на 13% и составила 2,14 млрд евро, или 5,1 евро в расчете на акцию, по сравнению с 1,9 млрд евро, или 4,38 евро на акцию, полученными за...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:20
ВТБ разместит 2 августа однодневные бонды серии КС-3-252 на 75 млрд руб. по цене 99,9446% от номинала
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-252 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9446% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,74% годовых.

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02 августа 2019 года 11:09
Денежная база в России снизилась за неделю на 108,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 26 июля составил 10 трлн 439 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 19 июля денежная база в России равнялась 10 трлн 547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:08
Квартальная прибыль Toyota выросла на 4%
Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. в первом квартале 2020 финансового года выросла на 3,9% - до 682,9 млрд иен ($6,38 млрд) по сравнению с 657,3 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе Toyota, операционная...    читать дальше
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02 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2707 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2707 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2579 руб., максимальный -...    читать дальше
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02 августа 2019 года 10:55
Приток капитала в бонды ЕМ за неделю оказался рекордным за последние 6 месяцев - БКС
Приток капитала в облигации развивающихся рынков (ЕМ) в течении недели, завершившейся 31 июля 2019 года, оказался рекордным за последние 6 месяцев, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время отток капитала из акций ЕМ...    читать дальше
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02 августа 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 64,5731 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,5731...    читать дальше
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02 августа 2019 года 10:43
"Ростелеком" во 2-м квартале увеличил выручку на 4%, чистую прибыль - на 40% на 4%
Выручка ПАО "Ростелеком" во 2-м квартале 2019 года увеличилась на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 80,16 млрд рублей, говорится в финотчете компании. Рост показателя OIBDA составил 13%, он достиг 27,16 млрд рублей. Рентабельность OIBDA повысилась на 2,9...    читать дальше
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02 августа 2019 года 10:26
Банк России 31 июля купил валюту для Минфина на 12,88 млрд рублей
ЦБ РФ 31 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,88 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд...    читать дальше
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02 августа 2019 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль упал к бивалютной корзине на известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

В 10:05 мск...    читать дальше
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