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В июне 2019 года розничные продажи в выросли относительно мая на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Рост показателя стал рекордным с ноября 2017 года. В годовом сравнении июньские продажи подскочили на 2,6%. Аналитики... Аналитики... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), крупнейшая управляющая компания мира в области пенсионных сбережений, в первом квартале 2020 финансового года зафиксировал прибыль от инвестиций в размере 0,2%, или 257 млрд иен ($2,4 млрд), свидетельствуют данные GPIF.... читать дальше

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Южная Корея намерена исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями - в ответ на аналогичное решение Токио, заявил сегодня южнокорейский министр финансов Хом Нам Ги. "Мы продолжим прикладывать усилия для урегулирования... "Мы продолжим прикладывать усилия для урегулирования... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,6423 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 80,83 коп. - до 64,6423... читать дальше

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Правительство Китая примет меры в случае введения новых пошлин на поставки китайских товаров в США, о которых накануне заявил американский президент Дональд Трамп. "Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые... "Если США действительно введут дополнительные пошлины, Китай будет вынужден принять необходимые... читать дальше

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Чистая прибыль Allianz SE, крупнейшего страховщика Европы по рыночной стоимости и объему выручки, во втором квартале 2019 года выросла на 13% и составила 2,14 млрд евро, или 5,1 евро в расчете на акцию, по сравнению с 1,9 млрд евро, или 4,38 евро на акцию, полученными за... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-252 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9446% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,74% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,74% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 26 июля составил 10 трлн 439 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 19 июля денежная база в России равнялась 10 трлн 547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд... На 19 июля денежная база в России равнялась 10 трлн 547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. в первом квартале 2020 финансового года выросла на 3,9% - до 682,9 млрд иен ($6,38 млрд) по сравнению с 657,3 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе Toyota, операционная... Как сообщается в пресс-релизе Toyota, операционная... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2707 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2579 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2579 руб., максимальный -... читать дальше

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Приток капитала в облигации развивающихся рынков (ЕМ) в течении недели, завершившейся 31 июля 2019 года, оказался рекордным за последние 6 месяцев, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время отток капитала из акций ЕМ... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 6261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,5731... читать дальше

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Выручка ПАО "Ростелеком" во 2-м квартале 2019 года увеличилась на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 80,16 млрд рублей, говорится в финотчете компании. Рост показателя OIBDA составил 13%, он достиг 27,16 млрд рублей. Рентабельность OIBDA повысилась на 2,9... читать дальше

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ЦБ РФ 31 июля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,88 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... Минфин с 5 июля по 6 августа планирует приобрести валюту на 231 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 10 млрд... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль упал к бивалютной корзине на известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. В 10:05 мск... В 10:05 мск... читать дальше

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