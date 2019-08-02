ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,834 руб.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 63,834 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,68 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,08 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2729,42 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45250,732 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,069 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9116 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2448 руб. Минимальный курс юаня составил 9,226 руб., максимальный - 9,274... Минимальный курс юаня составил 9,226 руб., максимальный - 9,274... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5388 руб. Минимальный курс евро составил 70,3525 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,3525 руб.,... читать дальше

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Цены на нефть ускорили падение в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 мск подешевели на $1,61 (2,47%) - до $63,44 за баррель.... Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 мск подешевели на $1,61 (2,47%) - до $63,44 за баррель.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением, и завершил первый день августа в миноре. Европейские рынки акций демонстрировали противоречивые настроения в начале торгов, но днем часть индикаторов скорректировалась на повышение. Европейские рынки акций демонстрировали противоречивые настроения в начале торгов, но днем часть индикаторов скорректировалась на повышение. Фондовые индексы АТР, за... Фондовые индексы АТР, за... читать дальше

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"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше

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В 2018 году АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым) получило чистую прибыль по РСБУ в размере 152,88 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2017 году, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка предприятия за год выросла... Выручка предприятия за год выросла... читать дальше

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Сбербанк России разместил 37,96% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-116R объемом 1 млрд рублей на сумму 380 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США слабо изменились на прошлой неделе, оставшись на уровне, близком к минимуму с конца 2016 года. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке не... Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке не... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия ПАО "КАМАЗ" получило 2 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 803,8 млн руб. чистого убытка за аналогичный период 2018 года, говорится в отчетности компании. Выручка составила 63,09 млрд руб. - на 1,56% больше, чем годом ранее. Себестоимость... Выручка составила 63,09 млрд руб. - на 1,56% больше, чем годом ранее. Себестоимость... читать дальше

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Минск сможет договориться с Москвой о цене на газ с 2020 года до конца текущего года, уверен посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. "Переговоры (по цене на газ в 2020 году) идут. (. . .) Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый... "Переговоры (по цене на газ в 2020 году) идут. (. . .) Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый... читать дальше

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Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в июне 2019 года, по уточненным данным, составил 15,9 млрд кубометров (прежняя оценка - 15 млрд кубометров), следует из данных "Газпрома". Таким образом, в июне экспорт вырос, а не снизился к уровню июня 2018 года (15,32 млрд... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00461-R-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00461-R-001P-02E. Облигации в рамках программы будут... Облигации в рамках программы будут... читать дальше

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Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приобретает у N-Mining золоторудный проект Чульбаткан в Хабаровском крае. Как говорится в сообщении Kinross, общая сумма сделки $283 млн, из них $113 млн составит вознаграждение денежными средствами, $170 млн - акциями... Как говорится в сообщении Kinross, общая сумма сделки $283 млн, из них $113 млн составит вознаграждение денежными средствами, $170 млн - акциями... читать дальше

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