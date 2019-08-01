Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8717 руб.

1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4405 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8717 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,73 руб., максимальный - 64,14 руб. Было заключено 12617 сделок. Объем торгов составил 48978,33 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,9825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.