Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4447 руб.

1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2384 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4447 руб.

Минимальный курс евро составил 70,36 руб., максимальный - 70,585 руб. Было заключено 4287 сделок. Объем торгов составил 21016,69 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,575 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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