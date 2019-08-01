.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2369 руб.
.
01 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2369 руб.
|0
1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 387 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2369 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2252 руб., максимальный - 9,2549 руб. Было заключено 37 сделок. Объем торгов составил 92,65 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2358 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
01 августа 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,08 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2729,42 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.01 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 августа снизилась на 0,30% и составила 45250,732 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45250,732 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,069 млрд руб., или на...
.01 августа 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,9116 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4413 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9116 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.01 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2448 руб. Минимальный курс юаня составил 9,226 руб., максимальный - 9,274... читать дальше
.01 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5388 руб. Минимальный курс евро составил 70,3525 руб.,... читать дальше
.01 августа 2019 года 19:01
Цены на нефть ускорили падение в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:47 мск подешевели на $1,61 (2,47%) - до $63,44 за баррель.... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:58
Российский фондовый рынок, открывшийся снижением, и завершил первый день августа в миноре. Европейские рынки акций демонстрировали противоречивые настроения в начале торгов, но днем часть индикаторов скорректировалась на повышение. Фондовые индексы АТР, за... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:53
Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже", за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:47
В 2018 году АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" (пгт Новый Свет, Крым) получило чистую прибыль по РСБУ в размере 152,88 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2017 году, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка предприятия за год выросла... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:41
Сбербанк России разместил 37,96% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-116R объемом 1 млрд рублей на сумму 380 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:41
Ставки ипотечного кредитования в США слабо изменились на прошлой неделе, оставшись на уровне, близком к минимуму с конца 2016 года. Как сообщается в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке не... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:36
По итогам 1-го полугодия ПАО "КАМАЗ" получило 2 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 803,8 млн руб. чистого убытка за аналогичный период 2018 года, говорится в отчетности компании. Выручка составила 63,09 млрд руб. - на 1,56% больше, чем годом ранее. Себестоимость... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:27
Минск сможет договориться с Москвой о цене на газ с 2020 года до конца текущего года, уверен посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. "Переговоры (по цене на газ в 2020 году) идут. (. . .) Те переговоры, которые будут вестись до конца этого года, полагаю, дадут самый... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:20
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в июне 2019 года, по уточненным данным, составил 15,9 млрд кубометров (прежняя оценка - 15 млрд кубометров), следует из данных "Газпрома". Таким образом, в июне экспорт вырос, а не снизился к уровню июня 2018 года (15,32 млрд... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:17
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00461-R-001P-02E. Облигации в рамках программы будут... читать дальше
.01 августа 2019 года 18:05
Kinross приобретает в Хабаровском крае золоторудный проект Чульбаткан за $283 млн, capex оценивается в $500 млн
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold приобретает у N-Mining золоторудный проект Чульбаткан в Хабаровском крае. Как говорится в сообщении Kinross, общая сумма сделки $283 млн, из них $113 млн составит вознаграждение денежными средствами, $170 млн - акциями... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.