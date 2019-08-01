01 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Август 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 июля
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 июля
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Июль 2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июнь 2019
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01 августа 2019 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,75/64,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...
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01 августа 2019 года 10:03
Первые торги августа фондовый рынок России начал снижением вслед за мировыми рынками, негативно отреагировавшими на итоги июльского заседания Федрезерва США.
Сегодня азиатские рынки акций торгуются на понижательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:53
Сбербанк России представит новую дивидендную политику вместе со стратегией на три года в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.
"Обновление дивидендной... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:46
Доллар США растет к корзине основных мировых валют в ходе азиатских торгов в четверг, после того как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики.
ФРС по итогам... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:38
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли, сообщает... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:29
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-252 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:29
Выпуск автомобилей в Великобритании в первом полугодии упал на 20,1% - до 666,521 тыс. машин против 834,573 тыс. годом ранее. В том числе производство на экспорт снизилось на 21% (до 533,318 тыс. единиц), для внутреннего рынка - на 16,4% (до 133,203 тыс. единиц), свидетельствуют... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:18
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле немного вырос, но остался ниже критической отметки. Так в июле индикатор поднялся до 49,3 пункта с 48,6 пункта в июне, свидетельствует исследование IHS Markit.
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой... читать дальше
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01 августа 2019 года 09:06
Цена золота в 2019 году может в среднем достичь $1350 за унцию с возможностью пробить планку $1500 во второй половине года, особенно если будет наблюдаться дальнейшая эскалация глобальных экономических проблем и возвращение крупных центробанков к смягчению монетарной политики,... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:59
Рынок акций США снизился в среду, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%), сообщает MarketWatch.
Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:49
Цены на нефть снижаются после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Dow Jones.
В среду котировки достигали максимальных значений за... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:42
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам июльского заседания американского ЦБ, на котором базовая ставка была снижена на 0,25 процентного... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $27,72 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 10513,74 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 августа 2019 года 08:22
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Ирака на уровне "Caa1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остается "стабильным".
Рейтинги страны... читать дальше
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