ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,7355 руб.

1 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 1 августа, составляет 70,7355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,75 коп.

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,75/64,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи...

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Первые торги августа фондовый рынок России начал снижением вслед за мировыми рынками, негативно отреагировавшими на итоги июльского заседания Федрезерва США. Сегодня азиатские рынки акций торгуются на понижательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с... Сегодня азиатские рынки акций торгуются на понижательном тренде. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с... читать дальше

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Сбербанк России представит новую дивидендную политику вместе со стратегией на три года в конце 2020 - начале 2021 года, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Александр Морозов. "Обновление дивидендной... "Обновление дивидендной... читать дальше

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Доллар США растет к корзине основных мировых валют в ходе азиатских торгов в четверг, после того как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. ФРС по итогам... ФРС по итогам... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли, сообщает... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-252 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в первом полугодии упал на 20,1% - до 666,521 тыс. машин против 834,573 тыс. годом ранее. В том числе производство на экспорт снизилось на 21% (до 533,318 тыс. единиц), для внутреннего рынка - на 16,4% (до 133,203 тыс. единиц), свидетельствуют... читать дальше

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле немного вырос, но остался ниже критической отметки. Так в июле индикатор поднялся до 49,3 пункта с 48,6 пункта в июне, свидетельствует исследование IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой... Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой... читать дальше

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Цена золота в 2019 году может в среднем достичь $1350 за унцию с возможностью пробить планку $1500 во второй половине года, особенно если будет наблюдаться дальнейшая эскалация глобальных экономических проблем и возвращение крупных центробанков к смягчению монетарной политики,... читать дальше

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Рынок акций США снизился в среду, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%), сообщает MarketWatch. Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25... Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25... читать дальше

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Цены на нефть снижаются после того, как Федеральная резервная система (ФРС) дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Dow Jones. В среду котировки достигали максимальных значений за... В среду котировки достигали максимальных значений за... читать дальше

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Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл не ожидает продолжительного периода сокращения процентных ставок. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам июльского заседания американского ЦБ, на котором базовая ставка была снижена на 0,25 процентного... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $27,72 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 10513,74 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Ирака на уровне "Caa1". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз остается "стабильным". Рейтинги страны... Рейтинги страны... читать дальше

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