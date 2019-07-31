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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,4304 руб.
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31 июля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,4304 руб.
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31 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4304 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,345 руб., максимальный - 63,545 руб. Было заключено 9384 сделки. Объем торгов составил 45998,22 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,52 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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