Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2541,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1300,36 млрд руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 июля составили по Российской Федерации 2541,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2334,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1946,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1766,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 июля составили 1300,36 млрд руб. против 1282,46956 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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