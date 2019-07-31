31 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Июль 2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2019
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июнь 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Июль 2019
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Июль 2019
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июнь 2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июнь 2019
|12:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Июль 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Июль 2019
|13:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|II квартал 2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Июль 2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Май 2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июнь 2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Июль 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 июля
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Июль 2019
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31 июля 2019 года 19:55
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,82 пункта (0,176%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2739,5 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... читать дальше
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31 июля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31629,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,761 млрд руб., или на...
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31 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4541 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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31 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7102 руб.
Минимальный курс евро составил 70,56 руб.,... читать дальше
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31 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 80 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2085 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1943 руб., максимальный - 9,2177... читать дальше
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31 июля 2019 года 19:05
Рынок акций РФ закрылся в плюсе после неуверенного начала дня. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть, а также некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала.
Большинство европейских фондовых рынков торговалось в зеленой зоне: инвесторы оценивали... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:49
Консолидированная прибыль крупнейшей генкомпании Азии Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", выросла в 1-м квартале 2019 финансового года (апрель-июнь 2019 г.) на 46,3% и составила 98,5 млрд иен (порядка 817,6 млн евро) против 67,3... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:42
Объем инвестиций Сбербанка России в развитие небанковской части экосистемы в 2019 году составят 3% от чистой прибыли за предыдущие три года, что примерно составляет около $1 млрд, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления банка Лев Хасис.
"Общий... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:34
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В... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:22
Сбербанк России снизил прогноз значения ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2019 года с 7,5% до 7%, следует из презентации банка. Предыдущий прогноз по показателям был дан в декабре 2018 года. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,25%.
Также прогноз был понижен для значения... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:11
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2019 года увеличилась на 1,3% - до 47 трлн 348,2 млрд рублей с 46 трлн 735,7 млрд рублей по итогам мая, следует из информации на сайте Банка России.
Денежная масса в 1-м полугодии 2019 года выросла на... читать дальше
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31 июля 2019 года 18:03
Чистая прибыль немецкого производителя спортивных товаров Puma SE во втором квартале выросла на 60%, или в 1,6 раза, - до 49,7 млн евро с 31,1 млн евро за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.
Прибыль на акцию выросла до 0,33 евро с 0,21... читать дальше
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31 июля 2019 года 17:54
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"С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех... читать дальше
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31 июля 2019 года 17:45
Рыбаки РФ, по данным на 31 июля, выловили 2,96 млн тонн рыбы, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство.
В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 10,2% и достиг 2,12 млн тонн. Вылов минтая увеличился на 77,76 тыс. тонн, до... читать дальше
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31 июля 2019 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8496 тыс. баррелей - до 436,545 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 1791 тыс. баррелей и составили 230,735 млн баррелей,... читать дальше
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31 июля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4304 руб.
Минимальный курс доллара США составил 63,345 руб.,... читать дальше
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