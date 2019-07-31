ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,3791 руб.

31 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 июля, составляет 63,3791 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,19 коп.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,82 пункта (0,176%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2739,5 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 31629,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 129,761 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4541 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 582 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7102 руб. Минимальный курс евро составил 70,56 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,56 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 80 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2085 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1943 руб., максимальный - 9,2177... Минимальный курс юаня составил 9,1943 руб., максимальный - 9,2177... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в плюсе после неуверенного начала дня. Поддержку рынку оказывали растущие цены на нефть, а также некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала. Большинство европейских фондовых рынков торговалось в зеленой зоне: инвесторы оценивали... Большинство европейских фондовых рынков торговалось в зеленой зоне: инвесторы оценивали... читать дальше

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Консолидированная прибыль крупнейшей генкомпании Азии Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), оператора аварийной АЭС "Фукусима-1", выросла в 1-м квартале 2019 финансового года (апрель-июнь 2019 г.) на 46,3% и составила 98,5 млрд иен (порядка 817,6 млн евро) против 67,3... читать дальше

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Объем инвестиций Сбербанка России в развитие небанковской части экосистемы в 2019 году составят 3% от чистой прибыли за предыдущие три года, что примерно составляет около $1 млрд, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления банка Лев Хасис. "Общий... "Общий... читать дальше

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Сенатор-республиканец Джош Хоули и сенатор-демократ Тэмми Болдуин представили законопроект, который позволит регулировать обменный курс доллара США путем взимания с иностранных покупателей американских акций, облигаций и других активов платы за доступ к рынку. В... В... читать дальше

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Сбербанк России снизил прогноз значения ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2019 года с 7,5% до 7%, следует из презентации банка. Предыдущий прогноз по показателям был дан в декабре 2018 года. Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,25%. Также прогноз был понижен для значения... Также прогноз был понижен для значения... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в июне 2019 года увеличилась на 1,3% - до 47 трлн 348,2 млрд рублей с 46 трлн 735,7 млрд рублей по итогам мая, следует из информации на сайте Банка России. Денежная масса в 1-м полугодии 2019 года выросла на... Денежная масса в 1-м полугодии 2019 года выросла на... читать дальше

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Чистая прибыль немецкого производителя спортивных товаров Puma SE во втором квартале выросла на 60%, или в 1,6 раза, - до 49,7 млн евро с 31,1 млн евро за аналогичный период годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль на акцию выросла до 0,33 евро с 0,21... Прибыль на акцию выросла до 0,33 евро с 0,21... читать дальше

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Пенсионный фонд РФ перерассчитает страховые пенсии 14 млн пенсионеров, пенсии будут повышены не более чем на 262 рубля. "С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех... "С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех... читать дальше

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Рыбаки РФ, по данным на 31 июля, выловили 2,96 млн тонн рыбы, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство. В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 10,2% и достиг 2,12 млн тонн. Вылов минтая увеличился на 77,76 тыс. тонн, до... В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 10,2% и достиг 2,12 млн тонн. Вылов минтая увеличился на 77,76 тыс. тонн, до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8496 тыс. баррелей - до 436,545 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1791 тыс. баррелей и составили 230,735 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1791 тыс. баррелей и составили 230,735 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4304 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,345 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,345 руб.,... читать дальше

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