Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2005 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2005 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1856 руб., максимальный - 9,2456 руб. Было заключено 236 сделок. Объем торгов составил 1343,9 млн руб., что на 115% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2398 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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