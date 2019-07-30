Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5962 руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5962 руб.

Минимальный курс евро составил 70,515 руб., максимальный - 70,6675 руб. Было заключено 3329 сделок. Объем торгов составил 15928,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,59 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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