Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 204,1 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 204,1 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45187,263 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,027 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3939 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6427 руб. Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2005 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1856 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1856 руб., максимальный -... читать дальше

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Минфин Белоруссии установил ставку 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3... Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3... читать дальше

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Евро в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник вечером поднимался выше 71 рубля впервые с 15 июля, доллар торговался на уровнях первой трети месяца. Курс евро в 18:40 мск составил 71,025 руб./EUR1, поднявшись на 30,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... Курс евро в 18:40 мск составил 71,025 руб./EUR1, поднявшись на 30,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... читать дальше

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Сбербанк России разместил 16,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-115R объемом 1 млрд рублей на сумму 166,04 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил вторник разнонаправленными изменениями. Европейские рынки акций демонстрировали во вторник негативный настрой под давлением не оправдавших ожидания статистических данных и отчетности... Европейские рынки акций демонстрировали во вторник негативный настрой под давлением не оправдавших ожидания статистических данных и отчетности... читать дальше

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Крупнейший в мире производитель потребительских товаров - американская Procter & Gamble Co. (P&G) - завершил 4-й квартал 2019 финансового года с убытком, однако рост органической выручки оказался самым лучшим более чем за десятилетие. Как говорится в сообщении компании,... Как говорится в сообщении компании,... читать дальше

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Держатели биржевых облигаций ООО "ОВК Финанс" серии БО-01 14 августа рассмотрят вопросы об отказе от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения, следует из сообщения эмитента. Предусмотрено заочное голосование. Список владельцев бондов, имеющих право на... Предусмотрено заочное голосование. Список владельцев бондов, имеющих право на... читать дальше

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В январе-июне т.г. банки РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 1,263 трлн рублей, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (831,2 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных банками кредитов за... Количество предоставленных банками кредитов за... читать дальше

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Цены на нефть немного замедлили рост в ходе торгов, но продолжают уверенно повышаться на ожиданиях стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подорожали на $0,42 (0,66%) - до $64,13 за... Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подорожали на $0,42 (0,66%) - до $64,13 за... читать дальше

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Евросоюз до трех человек сократил свой список кандидатов на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), пишет Financial Times. Минфин Франции, возглавляющий переговоры о кандидатах от лица ЕС, включил в список пятерых человек, но не сумел... Минфин Франции, возглавляющий переговоры о кандидатах от лица ЕС, включил в список пятерых человек, но не сумел... читать дальше

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По данным на 29 июля, в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей), сообщает Минсельхоз. В ряде регионов принято решение о компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях... В ряде регионов принято решение о компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне "ruА", прогноз - "стабильный", сообщает агентство. "Эксперт РА" также подтвердил на уровне "ruA" рейтинги пяти выпусков облигаций Нижегородской... "Эксперт РА" также подтвердил на уровне "ruA" рейтинги пяти выпусков облигаций Нижегородской... читать дальше

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В 1-м полугодии т.г. прибыль крупных промышленных предприятий Китая сократилась на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статуправления. Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... читать дальше

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