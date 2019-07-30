Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1946,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1282,47 млрд руб.

30 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 июля составили по Российской Федерации 1946,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1766,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2105,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1914,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 июля составили 1282,47 млрд руб. против 1316,01815 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.