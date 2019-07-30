30 июля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 июля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|II квартал 2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Июль 2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Июнь 2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Июль 2019
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Июль 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июнь 2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Май 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Июль 2019
Это автоматическое сообщение.
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30 июля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45187,263 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,027 млрд руб., или на...
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30 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3939 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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30 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6427 руб.
Минимальный курс евро составил 70,525 руб.,... читать дальше
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30 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2005 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1856 руб., максимальный -... читать дальше
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30 июля 2019 года 19:07
Минфин Белоруссии установил ставку 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению через 3... читать дальше
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30 июля 2019 года 19:03
Евро в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник вечером поднимался выше 71 рубля впервые с 15 июля, доллар торговался на уровнях первой трети месяца.
Курс евро в 18:40 мск составил 71,025 руб./EUR1, поднявшись на 30,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.... читать дальше
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30 июля 2019 года 19:03
Сбербанк России разместил 16,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-115R объемом 1 млрд рублей на сумму 166,04 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Срок обращения выпуска - 3,5 года.
По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил вторник разнонаправленными изменениями.
Европейские рынки акций демонстрировали во вторник негативный настрой под давлением не оправдавших ожидания статистических данных и отчетности... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:52
Крупнейший в мире производитель потребительских товаров - американская Procter & Gamble Co. (P&G) - завершил 4-й квартал 2019 финансового года с убытком, однако рост органической выручки оказался самым лучшим более чем за десятилетие.
Как говорится в сообщении компании,... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:51
Держатели биржевых облигаций ООО "ОВК Финанс" серии БО-01 14 августа рассмотрят вопросы об отказе от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения, следует из сообщения эмитента.
Предусмотрено заочное голосование. Список владельцев бондов, имеющих право на... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:47
В январе-июне т.г. банки РФ предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на 1,263 трлн рублей, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (831,2 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Количество предоставленных банками кредитов за... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:39
Цены на нефть немного замедлили рост в ходе торгов, но продолжают уверенно повышаться на ожиданиях стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:26 мск подорожали на $0,42 (0,66%) - до $64,13 за... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:32
Евросоюз до трех человек сократил свой список кандидатов на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), пишет Financial Times.
Минфин Франции, возглавляющий переговоры о кандидатах от лица ЕС, включил в список пятерых человек, но не сумел... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:24
По данным на 29 июля, в 25 регионах России погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества (3,09 млн пчелосемей), сообщает Минсельхоз.
В ряде регионов принято решение о компенсации потерь пчеловодов. В частности, в Липецкой и Курской областях... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:19
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне "ruА", прогноз - "стабильный", сообщает агентство.
"Эксперт РА" также подтвердил на уровне "ruA" рейтинги пяти выпусков облигаций Нижегородской... читать дальше
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30 июля 2019 года 18:15
В 1-м полугодии т.г. прибыль крупных промышленных предприятий Китая сократилась на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статуправления.
Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней... читать дальше
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