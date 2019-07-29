Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,5146 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5146 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,3925 руб., максимальный - 63,6275 руб. Была заключена 9221 сделка. Объем торгов составил 41074,82 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,5675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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