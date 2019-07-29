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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 70,6417 руб.
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МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
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29 июля 2019 года 12:29

ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 70,6417 руб.

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29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 70,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,07 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
29 июля 2019 года 20:03
АФК "Система" разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей
АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил в четверг, 18 июля.

Ставке соответствует доходность к...    читать дальше
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29 июля 2019 года 20:02
"Дэни колл" разместил облигации на 1 млрд рублей
ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) в полном объеме разместило 3-летние облигации серии Б0-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона составлял...    читать дальше
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29 июля 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 июля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,59 пункта (0,464%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,27 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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29 июля 2019 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 июля выросла на 0,24% и составила 45162,236 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45162,236 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,709 млрд руб., или на...
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29 июля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,6516 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6516 руб.

Минимальный курс евро составил 70,49 руб.,...    читать дальше
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29 июля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5201 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5201 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 июля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2117 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2117 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,195 руб., максимальный - 9,2315...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:59
Российский рынок акций закрылся на подъеме
Рынок акций РФ, начавший торги в понедельник с роста, завершил день на подъеме на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:53
Цены на пшеницу из РФ на мировом рынке повышаются, но рост не будет бурным - эксперты
Цены на российскую пшеницу на мировом рынке продолжают укрепляться, подбираясь к отметке в $200 за тонну, сообщает "СовЭкон".

За минувшую неделю котировки выросли на $2, до $197 за тонну (FOB глубоководные порты). Ячмень подорожал на $2, до $177 за...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:45
Джонсон: соглашение по Brexit мертво, но есть возможность заключить новую сделку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ЕС изменит свою позицию по Brexit и согласиться вновь обсудить некоторые пункты соглашения, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Он сохраняет уверенность в том, что ЕС перестанет заявлять, что...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:36
Тарифы на вывоз мусора требуют глобальной проверки - вице-спикер Госдумы Неверов
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости проанализировать итоги "мусорной реформы" для подготовки возможных поправок в законодательство.

"Мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:24
Жилищное строительство в Москве в январе-июне выросло в 3,1 раза, в Санкт-Петербурге упало почти на 40% - Росстат
Рост жилищного строительства в 1-м полугодии 2019 года наблюдался в половине федеральных округов, максимальный рост в ЦФО, наибольшее снижение ввода жилья было зафиксировано в СЗФО, следует из доклада Росстата о жилищном строительстве.

Как сообщалось, в целом по РФ рост...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:12
Внутренние авиаперевозки в РФ в июле выросли на 20% - Росавиация
Росавиация фиксирует рост внутренних авиаперевозок в РФ, за прошедший период июля 2019 года он составил 20% в годовом сравнении.

"За прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет. Так...    читать дальше
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29 июля 2019 года 18:09
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Почты России" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Почты России" серий БО-001Р-08 и БО-001Р-09 объемом по 5 млрд рублей и со сроком обращения 10 лет каждый и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску серии...    читать дальше
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29 июля 2019 года 17:59
Ситуация с взиманием НДС в РФ благодаря информтехнологиям в разы лучше, нежели в Великобритании
Реальные поступления в бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря использованию современных информационных технологий (IT) всего на 1% меньше сумм, подлежащих уплате, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью Financial...    читать дальше
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29 июля 2019 года 17:47
Законопроект о значимых интернет-ресурсах подрывает конкурентоспособность ИТ-компаний - представитель Акимова
Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах противоречит целям нацпрограммы "Цифровая экономика", а также подрывает устойчивость и конкурентоспособность отечественных ИТ-компаний, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова...    читать дальше
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