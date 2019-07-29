ЦБ РФ установил курс евро с 30 июля в размере 70,6417 руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 70,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,07 коп.

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АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых в полном объеме, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил в четверг, 18 июля. Сбор заявок проходил в четверг, 18 июля. Ставке соответствует доходность к... Ставке соответствует доходность к... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) в полном объеме разместило 3-летние облигации серии Б0-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял... Ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,59 пункта (0,464%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,27 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 45162,236 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,709 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2878 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6516 руб. Минимальный курс евро составил 70,49 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,49 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3004 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5201 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2117 руб. Минимальный курс юаня составил 9,195 руб., максимальный - 9,2315... Минимальный курс юаня составил 9,195 руб., максимальный - 9,2315... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в понедельник с роста, завершил день на подъеме на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в понедельник... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу на мировом рынке продолжают укрепляться, подбираясь к отметке в $200 за тонну, сообщает "СовЭкон". За минувшую неделю котировки выросли на $2, до $197 за тонну (FOB глубоководные порты). Ячмень подорожал на $2, до $177 за... За минувшую неделю котировки выросли на $2, до $197 за тонну (FOB глубоководные порты). Ячмень подорожал на $2, до $177 за... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что ЕС изменит свою позицию по Brexit и согласиться вновь обсудить некоторые пункты соглашения, сообщает в понедельник агентство Associated Press. "Он сохраняет уверенность в том, что ЕС перестанет заявлять, что... "Он сохраняет уверенность в том, что ЕС перестанет заявлять, что... читать дальше

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил о необходимости проанализировать итоги "мусорной реформы" для подготовки возможных поправок в законодательство. "Мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить... "Мы считаем необходимым по итогам календарного года подвести первые итоги реформы и, если потребуется, предложить... читать дальше

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Рост жилищного строительства в 1-м полугодии 2019 года наблюдался в половине федеральных округов, максимальный рост в ЦФО, наибольшее снижение ввода жилья было зафиксировано в СЗФО, следует из доклада Росстата о жилищном строительстве. Как сообщалось, в целом по РФ рост... Как сообщалось, в целом по РФ рост... читать дальше

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Росавиация фиксирует рост внутренних авиаперевозок в РФ, за прошедший период июля 2019 года он составил 20% в годовом сравнении. "За прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет. Так... "За прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет. Так... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации "Почты России" серий БО-001Р-08 и БО-001Р-09 объемом по 5 млрд рублей и со сроком обращения 10 лет каждый и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску серии... Выпуску серии... читать дальше

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Реальные поступления в бюджет РФ от налога на добавленную стоимость (НДС) благодаря использованию современных информационных технологий (IT) всего на 1% меньше сумм, подлежащих уплате, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью Financial... читать дальше

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Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах противоречит целям нацпрограммы "Цифровая экономика", а также подрывает устойчивость и конкурентоспособность отечественных ИТ-компаний, сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова... читать дальше

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