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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 243,8 млрд руб.
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29 июля 2019 года 09:49

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 243,8 млрд руб.

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29 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 243,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 355 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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Компания разместила 10-летний выпуск БО-02 объемом 2 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к...    читать дальше
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