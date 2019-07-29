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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 243,8 млрд руб.
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29 июля 2019 года 09:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 243,8 млрд руб.
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29 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 243,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 355 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 июля 2019 года 12:43
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Региональные органы АПК довели до сельхозпроизводителей 61,2 млрд рублей, что составляет 51,8% от предусмотренного объема, сообщает Минсельхоз со ссылкой на результаты оперативного мониторинга. Ведомство напоминает, что, по данным на 25 июля, в регионы было перечислено... читать дальше
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.29 июля 2019 года 11:45
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.29 июля 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 39,39 коп. - до 63,5210... читать дальше
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Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах направлен против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся национальным достоянием РФ. "Я не видел самого законопроекта, но саму его... читать дальше
.29 июля 2019 года 11:27
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.29 июля 2019 года 11:21
Qiwi не ждет негативного эффекта от поправок в закон "О национальной платежной системе", в частности, ужесточающих требования к идентификации пользователей электронных кошельков. Госдума 23 июля 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий правила... читать дальше
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Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по РСБУ в 1-м полугодии 2019 года выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло года - до 7,995 млрд рублей по сравнению с 5,851 млрд рублей в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении компании. Выручка компании увеличилась на... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 447 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,216 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1947 руб., максимальный -... читать дальше
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Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем, заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб. "Срочное осуществление подготовки (к Brexit без сделки) - это предложение премьер-министра, и кабинет... читать дальше
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