Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 243,8 млрд руб.

29 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 243,8 млрд руб.

.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го... Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го... читать дальше

.

Доля корпоративных облигаций в структуре пенсионных накоплений НПФ выросла за 1-й квартал на 0,9 п.п., до 47,8%, в структуре пенсионных резервов НПФ – на 1,2 п.п., до 40,3%, отмечается в "Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов", подготовленном ЦБ... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 63,521 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 39,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 июля, составляет 70,6417 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В компании "Яндекс.Деньги" считают, что законопроект о запрете пополнять анонимные электронные кошельки не только ущемляет бизнес операторов электронных денег, но и создает препятствия для достижения целей госстратегии повышения доступности финансовых услуг. "Запрет... "Запрет... читать дальше

.

Региональные органы АПК довели до сельхозпроизводителей 61,2 млрд рублей, что составляет 51,8% от предусмотренного объема, сообщает Минсельхоз со ссылкой на результаты оперативного мониторинга. Ведомство напоминает, что, по данным на 25 июля, в регионы было перечислено... Ведомство напоминает, что, по данным на 25 июля, в регионы было перечислено... читать дальше

.

Итальянская Eni до конца 2019 года планирует начать добычу на месторождении Agogo на блоке 15/06 на шельфе Анголы, говорится в сообщении компании. Eni сообщила, что пробурила первую оценочную скважину на месторождении Agogo (Agogo-2), которая подтвердила наличие геологических... читать дальше

.

На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,521 руб. По... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 39,39 коп. - до 63,5210... читать дальше

.

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах направлен против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся национальным достоянием РФ. "Я не видел самого законопроекта, но саму его... читать дальше

.

9 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-248 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9816% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,72% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,72% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

.

Qiwi не ждет негативного эффекта от поправок в закон "О национальной платежной системе", в частности, ужесточающих требования к идентификации пользователей электронных кошельков. Госдума 23 июля 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий правила... Госдума 23 июля 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении закон, меняющий правила... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по РСБУ в 1-м полугодии 2019 года выросла на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло года - до 7,995 млрд рублей по сравнению с 5,851 млрд рублей в январе-июне 2018 года, говорится в сообщении компании. Выручка компании увеличилась на... Выручка компании увеличилась на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 447 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,216 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1947 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,1947 руб., максимальный -... читать дальше

.

Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем, заявил в понедельник глава МИД королевства Доминик Рааб. "Срочное осуществление подготовки (к Brexit без сделки) - это предложение премьер-министра, и кабинет... "Срочное осуществление подготовки (к Brexit без сделки) - это предложение премьер-министра, и кабинет... читать дальше

.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск БО-02 объемом 2 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к... Компания разместила 10-летний выпуск БО-02 объемом 2 млрд рублей в августе 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к... читать дальше

.