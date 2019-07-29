Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2105,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1316,02 млрд руб.

29 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 июля составили по Российской Федерации 2105,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1914,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1889,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1710,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 июля составили 1316,02 млрд руб. против 1428,8851 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.