ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,70 коп.

29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

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Популярность индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) продолжает набирать обороты. По данным Московской биржи, за шесть месяцев текущего года было открыто около 300 тыс. новых счетов, а общее их число приблизилось к 900 тыс. Это сопоставимо с ростом за весь 2018 год. Как и... читать дальше

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Участники встречи по СВПД в Вене договорились приложить дополнительные усилия для того, чтобы обеспечить Ирану те экономические выгоды, которых он лишён в результате американских санкций, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы договорились о следующем: во-первых, нужно... читать дальше

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За последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз, т.е. в 2,6 раза. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития... читать дальше

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Морской газопровод "Северный поток" через Балтийское море из России в Германию днем в пятницу возобновил работу после ежегодного планового ремонта, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов. Магистраль остановилась на ремонт утром 16 июля и по... Магистраль остановилась на ремонт утром 16 июля и по... читать дальше

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Доля современных вооружений в Военно-морском флоте достигла 62%, но нужно продолжать обновление флота, заявил президент России Владимир Путин. Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте... читать дальше

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В Кремле подтвердили подготовку визита президента РФ Владимира Путина во второй половине августа во Францию. "Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента. Ранее в субботу президент Франции Эмануэль Макрон... Ранее в субботу президент Франции Эмануэль Макрон... читать дальше

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Северная Корея испытала в 2018 году самый сильный спад ВВП за два последних десятилетия на фоне санкций и плохой погоды, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Центральный банк Южной Кореи. По данным южнокорейского ЦБ, ВВП Северной Кореи в 2018 году по... По данным южнокорейского ЦБ, ВВП Северной Кореи в 2018 году по... читать дальше

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Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве, пишет "Коммерсант". Средняя стоимость однокомнатной квартиры на... Средняя стоимость однокомнатной квартиры на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с...

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Решение по реконструкции линии монорельса на северо-востоке Москвы будет принято до конца этого года, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время ведется проработка проекта планировки этой... читать дальше

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Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с... читать дальше

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Российские туристы не отказываются от туров в европейские страны, несмотря на установившуюся там жару, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры. "Наши туристы интересуются, спрашивают, все ли в порядке. Но отмен нет. Многие отдыхают у воды - на побережье Лазурного... читать дальше

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Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Благодаря запуску первого... "Благодаря запуску первого... читать дальше

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Chevron Corp. и четыре нефтесервисные компании получили разрешение правительства США продолжать работу в Венесуэле, несмотря на действие американских санкций в отношении нефтяного сектора этой страны. В соответствии с решением властей США, исключение из санкций для СП... В соответствии с решением властей США, исключение из санкций для СП... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп пообещал Франции ввести "серьезные ответные меры" в ответ на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов. "Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -... "Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -... читать дальше

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Минюст США одобрил слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. после того, как компании согласились продать активы провайдеру спутникового телевидения Dish Network Corp. Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи... Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи... читать дальше

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