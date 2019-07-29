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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.
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ГЛАВНОЕ
МВФ ухудшил прогноз по экономике РФ в 2019 году
МВФ ухудшил оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2% с ранее ожидавшихся 1,6%, однако повысил прогноз роста на 2020 год до 1,9%. Фонд также снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году до 3,2%
 
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Программа по выдаче материнского капитала должна быть не только продлена до 2025 года, а стать бессрочной. Так считает первый замминистра труда Алексей Вовченко. В Минтруде обсуждение такой идеи отрицать не стали, пишет "Российская газета". Ранее...
 
Данные банковских клиентов дорожают на черном рынке
Данные банковских клиентов-физлиц на черном рынке многократно выросли в цене за последние полгода, отмечают компании, специализирующиеся на информационной безопасности, пишет "Коммерсант". Так, по оценкам DeviceLock, стоимость получения данных...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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29 июля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.

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29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,70 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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28 июля 2019 года 14:31
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Ранее в субботу президент Франции Эмануэль Макрон...    читать дальше
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28 июля 2019 года 10:39
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По данным южнокорейского ЦБ, ВВП Северной Кореи в 2018 году по...    читать дальше
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28 июля 2019 года 09:32
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с...
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27 июля 2019 года 17:52
Решение по реконструкции московского монорельса будет принято до конца года
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27 июля 2019 года 17:03
Турпоток в Крым вырос за счет низких цен
Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с...    читать дальше
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"Благодаря запуску первого...    читать дальше
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27 июля 2019 года 12:54
Chevron получил разрешение правительства США продолжать работу в Венесуэле, несмотря на санкции
Chevron Corp. и четыре нефтесервисные компании получили разрешение правительства США продолжать работу в Венесуэле, несмотря на действие американских санкций в отношении нефтяного сектора этой страны.

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27 июля 2019 года 12:17
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Президент США Дональд Трамп пообещал Франции ввести "серьезные ответные меры" в ответ на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов.

"Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -...    читать дальше
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27 июля 2019 года 11:47
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Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи...    читать дальше
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