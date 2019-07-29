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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.
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29 июля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.
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29 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,70 коп.
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28 июля 2019 года 18:12
Популярность индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) продолжает набирать обороты. По данным Московской биржи, за шесть месяцев текущего года было открыто около 300 тыс. новых счетов, а общее их число приблизилось к 900 тыс. Это сопоставимо с ростом за весь 2018 год. Как и... читать дальше
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.28 июля 2019 года 16:26
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.28 июля 2019 года 15:43
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Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве, пишет "Коммерсант". Средняя стоимость однокомнатной квартиры на... читать дальше
.28 июля 2019 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с...
.27 июля 2019 года 17:52
Решение по реконструкции линии монорельса на северо-востоке Москвы будет принято до конца этого года, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время ведется проработка проекта планировки этой... читать дальше
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Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с... читать дальше
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.27 июля 2019 года 13:45
Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Благодаря запуску первого... читать дальше
.27 июля 2019 года 12:54
Chevron Corp. и четыре нефтесервисные компании получили разрешение правительства США продолжать работу в Венесуэле, несмотря на действие американских санкций в отношении нефтяного сектора этой страны. В соответствии с решением властей США, исключение из санкций для СП... читать дальше
.27 июля 2019 года 12:17
Президент США Дональд Трамп пообещал Франции ввести "серьезные ответные меры" в ответ на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов. "Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -... читать дальше
.27 июля 2019 года 11:47
Минюст США одобрил слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. после того, как компании согласились продать активы провайдеру спутникового телевидения Dish Network Corp. Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи... читать дальше
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