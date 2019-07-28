ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,70 коп.

28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

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Решение по реконструкции линии монорельса на северо-востоке Москвы будет принято до конца этого года, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В настоящее время ведется проработка проекта планировки этой... читать дальше

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Резкое увеличение программ туроператоров и объемов чартерных перевозок в Крым привело к снижению среднего чека при бронировании туров на полуостров на 25%, а авиабилетов — в полтора раза. На этом фоне доля Крыма в структуре бронирования туров внутри России на это лето выросла с... читать дальше

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Российские туристы не отказываются от туров в европейские страны, несмотря на установившуюся там жару, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" туроператоры. "Наши туристы интересуются, спрашивают, все ли в порядке. Но отмен нет. Многие отдыхают у воды - на побережье Лазурного... читать дальше

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Транспортная доступность Можайского района значительно улучшится после запуска маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) "Лобня - Одинцово", сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Благодаря запуску первого... "Благодаря запуску первого... читать дальше

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Chevron Corp. и четыре нефтесервисные компании получили разрешение правительства США продолжать работу в Венесуэле, несмотря на действие американских санкций в отношении нефтяного сектора этой страны. В соответствии с решением властей США, исключение из санкций для СП... В соответствии с решением властей США, исключение из санкций для СП... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп пообещал Франции ввести "серьезные ответные меры" в ответ на ее решение о введении нового налога на цифровые услуги, затрагивающие американских IT-гигантов. "Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -... "Если кто-то и будет облагать их налогами, то это будет их родная страна - США", -... читать дальше

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Минюст США одобрил слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. после того, как компании согласились продать активы провайдеру спутникового телевидения Dish Network Corp. Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи... Продажа активов Dish позволит создать еще одного оператора мобильной связи... читать дальше

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Россия может ограничить с 1 января 2020 года экспорт лома черных и цветных металлов в страны, не входящие в ЕАЭС, объемами, которые были приобретены на бирже. Это позволит сделать более прозрачной условия экспорта лома и отходов, а также "обеспечить недискриминационный доступ к... читать дальше

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Балльную систему предоставления субсидий автопроизводителям, закрепленную постановлением о локализации N719, могут распространить на производителей электротранспорта и газомоторных автомобилей. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте... читать дальше

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Россия и Турция в ходе российско-турецкой межправкомиссии кроме углубления сотрудничества в традиционных отраслях - сельское хозяйство, энергетика, автомобилестроение, металлургия, обсудили новые точки роста товарооборота. Так, принято решение о создании рабочей группы по... читать дальше

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Власти Китая утверждают, что американская FedEx Corp. нарушила закон, не доставив более 100 посылок китайского технологического гиганта Huawei в США, пишет агентство "Синьхуа". В сообщении агентства говорится, что в результате начавшегося в июне расследования китайские... В сообщении агентства говорится, что в результате начавшегося в июне расследования китайские... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 31457,492 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,293 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1156 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2135 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1290 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3592 руб. Минимальный курс евро составил 70,2325 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 56 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1861 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1696 руб., максимальный - 9,2204... Минимальный курс юаня составил 9,1696 руб., максимальный - 9,2204... читать дальше

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