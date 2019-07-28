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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.
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НОВОСТИ В СЕТИ
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28 июля 2019 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 июля в размере 63,1271 руб., курс евро - 70,311 руб.

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28 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 63,1271 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,01 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 июля, составляет 70,311 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,70 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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